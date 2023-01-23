الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ويكون بارداً ليلاً، محذرة من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر ومن الصقيع في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة مع هبات نشطة أحياناً على المرتفعات الساحلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…..

الإثنين الثلاثاء الأربعاء دمشق 17 / 6 17 / 6 17 / 6 القنيطرة 16 / 2 16 / 2 16 / 2 درعا 17 / 5 17 / 5 17 / 5 السويداء 17 / 7 17 / 7 17 / 7 حمص 11 / 4 10 / 3 10 / 3 حماة 12 / 4 12 / 4 12 / 4 الحسكة 16 / 2 16 / 2 16 / 2 اللاذقية 23 / 10 23 / 10 23 / 10 طرطوس 22 / 10 22 / 10 22 / 10 حلب 17 / 4 17 / 3 17 / 3 إدلب 15 / 3 15 / 3 13 / 3 دير الزور 16 / 4 16 / 4 16 / 4 الرقة 15 /5 15 / 5 16 / 5

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