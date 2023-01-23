انسحاب القوات الأوكرانية من قرية كامينسكو بمنطقة زابوروجيه

موسكو- سانا

انسحبت القوات الأوكرانية من قرية كامينسكو بمنطقة زابوروجيه.

وقال رئيس حركة (نحن مع روسيا) عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه فلاديمير روجوف لوكالة سبوتنيك: “بفضل أعمالنا الهجومية تم الليلة الماضية طرد مقاتلي زيلينسكي من قرية كامينسكوي، وهم حالياً في الضواحي الشمالية للقرية”.

وتقع قرية كامينسكوي على ضفاف نهر يانتشكراك، عند التقاء خزان كاخوفكا لنهر دنيبر.

وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ الـ 24 من شباط الماضي تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.

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