23 كانون الثاني 1943- القوات البريطانية تحتل طرابلس في ليبيا

دمشق-سانا
1556 – زلزال شانشي الذي ضرب الصين يخلف أكبر عدد من الضحايا في التاريخ، والذي قدر بنحو 830000 قتيل، وهو أحد أكثر زلازل العالم دماراً.
1579 – اتحاد اوترخت يشكل جمهورية بروتستانتية في هولندا.
1650 – جلاء البرتغاليين عن عمان.
1793 – روسيا وبروسيا تقتسمان بولندا.
1909 – زلزال في إيران بقوة 7.3 درجات يودي بحياة 5500 شخص.
1943 – القوات البريطانية تحتل طرابلس في ليبيا، وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
1973 – الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يعلن التوصل إلى اتفاق ينهي حرب فيتنام.
1993 – أكثر من ربع مليون نمساوي يحملون الشموع في أكبر مظاهرة عرفتها فيينا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، للإعراب عن استنكارهم لتنامي مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب، فيما عرف بمسيرة الأضواء.
2007 – القوات المسلحة الإثيوبية تبدأ الانسحاب من الصومال.
من مواليد هذا اليوم:
1876 – أوتو ديلس، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1950.
1915 – آرثر لويس، اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1979.
1946 – أرلوندو أليمان، رئيس نيكاراغوا.
1947 – ميغاواتي سوكارنوبوتري، رئيسة إندونيسيا.
1955 – صباح الجزائري، ممثلة سورية.
1964- بارات جاغديو، رئيس غويانا.
من وفيات هذا اليوم:
1810 – جون فيلهلم رايتر، عالم كيمياء ألماني.
1954 – عادل أرسلان، وزير دفاع سوري أسبق، وأديب ومجاهد ضد الانتداب الفرنسي على سورية.
1989 – سلفادور دالي، رسام إسباني.
أعياد ومناسبات:
يوم البريد الإلكتروني في اليابان.
يوم بونتي في جزر بيتكيرن.
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