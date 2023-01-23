23 كانون الثاني 1943- القوات البريطانية تحتل طرابلس في ليبيا

دمشق-سانا

1556 – زلزال شانشي الذي ضرب الصين يخلف أكبر عدد من الضحايا في التاريخ، والذي قدر بنحو 830000 قتيل، وهو أحد أكثر زلازل العالم دماراً.

1579 – اتحاد اوترخت يشكل جمهورية بروتستانتية في هولندا.

1650 – جلاء البرتغاليين عن عمان.

1793 – روسيا وبروسيا تقتسمان بولندا.

1909 – زلزال في إيران بقوة 7.3 درجات يودي بحياة 5500 شخص.

1943 – القوات البريطانية تحتل طرابلس في ليبيا، وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1973 – الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يعلن التوصل إلى اتفاق ينهي حرب فيتنام.

1993 – أكثر من ربع مليون نمساوي يحملون الشموع في أكبر مظاهرة عرفتها فيينا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، للإعراب عن استنكارهم لتنامي مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب، فيما عرف بمسيرة الأضواء.

2007 – القوات المسلحة الإثيوبية تبدأ الانسحاب من الصومال.

من مواليد هذا اليوم:

1876 – أوتو ديلس، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1950.

1915 – آرثر لويس، اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1979.

1946 – أرلوندو أليمان، رئيس نيكاراغوا.

1947 – ميغاواتي سوكارنوبوتري، رئيسة إندونيسيا.

1955 – صباح الجزائري، ممثلة سورية.

1964- بارات جاغديو، رئيس غويانا.

من وفيات هذا اليوم:

1810 – جون فيلهلم رايتر، عالم كيمياء ألماني.

1954 – عادل أرسلان، وزير دفاع سوري أسبق، وأديب ومجاهد ضد الانتداب الفرنسي على سورية.

1989 – سلفادور دالي، رسام إسباني.

أعياد ومناسبات:

يوم البريد الإلكتروني في اليابان.

يوم بونتي في جزر بيتكيرن.

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