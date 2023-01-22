أرسنال يهزم مانشستر يونايتد ويعزز صدارته للدوري الإنكليزي

لندن-سانا

فاز فريق أرسنال على مانشستر يونايتد 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف أرسنال إدوارد نيكيتاه (هدفين) في الدقيقتين الـ 24 والأخيرة من المباراة وبوكايو ساكا في الدقيقة الـ 53 بينما سجل هدفي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وليساندرو مارتينيز في الدقيقتين 17 و59.

ورفع أرسنال رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 39 نقطة في المركز الرابع.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency