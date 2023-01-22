اختتام المعرض التصديري النسيجي بتوقيع عقود تصدير ألبسة معظمها إلى العراق

دمشق-سانا

اختتمت مساء اليوم فعاليات معرض صنع في سورية التصديري التخصصي للألبسة والنسيج ومستلزمات الإنتاج ربيع صيف 2023 الذي أقامه اتحادا غرف الصناعة والتجارة السورية ورابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج في مدينة المعارض.

وأوضح رئيس رابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج رغيد الحلبي في تصريح لمراسل سانا أن المعرض كان جيدا وحقق الهدف المنشود منه، واستطاع الصناعيون المشاركون توقيع عقود تصدير الألبسة أو التوصل إلى اتفاقات أو تفاهمات للتصدير مع رجال الأعمال الزائرين للمعرض والذين تمت دعوة المئات منهم من عدد من الدول العربية وخاصة العراق الذي تمت دعوة 500 رجل أعمال منه لزيارة المعرض.

وبين الحلبي أن أغلب العقود واتفاقات التصدير كانت وجهتها السوق العراقية بالدرجة الأولى ثم السوق الليبية والسوق الكويتية، وتركزت على الألبسة الولادية والبناتية نظراً لاقتراب شهر رمضان المبارك.

وكانت قد انطلقت فعاليات المعرض يوم الخميس الماضي بمشاركة 250 صناعياً من مختلف المحافظات السورية توزعوا على 5 صالات، وتمت دعوة 800 رجل أعمال من عدد من الدول العربية لزيارة المعرض.

أحمد سليمان

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