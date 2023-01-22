طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، ويستمر بالبرودة ليلاً، محذرة من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر، ومن حدوث الصقيع في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة تنشط أحياناً على المرتفعات الساحلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…