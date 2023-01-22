أهلي حلب والحرية يفوزان على حطين والطليعة في دوري كرة السلة للرجال

حلب-سانا

فاز فريق الاتحاد أهلي حلب على حطين بنتيجة 78-52 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الحمدانية بحلب ضمن الجولة الخامسة من من ذهاب دوري كرة السلة لفئة الرجال.

وفي مباراة أخرى فاز فريق الحرية على الطليعة بنتيجة 111-69 نقطة في المباراة التي جمعتهما على صالة الحمدانية ضمن الجولة نفسها.

وتلعب الفرق مع بعضها ذهاباً وإياباً في الدور الأول ويتأهل الأربعة الأوائل إلى الدور النهائي الذي يلعب فيه الأول مع الرابع والثاني مع الثالث للفوز بثلاث مباريات من أصل خمس مباريات، ويتأهل الفائزان إلى النهائي الذي يشمل سبع مواجهات، وفي حال فوز أحدهما بأربع منها فإنه يتوج باللقب.

سامر خزمة

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