غروب الشمس في بانياس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
طباع يبحث مع القائم بأعمال السفارة اللبنانية بدمشق تطوير التعاون بالقطاع التربوي
2023-01-22
شعبان تلتقي طلبة سورية في طهران وتؤكد على دورهم في بناء الوطن
2023-01-22
شعبان تبحث مع عبد اللهيان التنسيق المشترك بما يخدم علاقات سورية وإيران الاستراتيجية
2023-01-21
شعبان تبحث مع علم الهدى العلاقات الثنائية وقضايا المرأة وتعزيز دورها الريادي في بناء المجتمع وإعداد الأجيال
2023-01-21
بمشاركة سورية.. انطلاق فعاليات مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني
2023-01-21
المطران حنا: من يناصر القضية الفلسطينية يجب أن يقف إلى جانب سورية
2023-01-21
زوغانوف يدين الاحتلال الأمريكي لبعض الأراضي السورية ونهب ثرواتها
2023-01-21
محليات
مؤسسة المياه بحماة تشغل بئر بلدة تل جديد بريف سلمية على الطاقة الشمسية
2023-01-22
السياحة: حرفيو التكية السليمانية انتقلوا إلى بيئة عمل أفضل فنياً ولوجستياً
2023-01-22
وقفة تضامنية لإعلاميي حلب للمطالبة بإطلاق سراح مراسل الإخبارية المختطف لدى ميليشيا (قسد)
2023-01-22
كيف تراقب وزارة الشؤون الاجتماعية عمل المنظمات غير الحكومية؟
2023-01-22
المهندس عرنوس يطلق العمل في مشروع القطاع السابع للري الحكومي بدير الزور
2023-01-22
السورية للاتصالات: استكمال توسيع بوابة الإنترنت الدولية ونواة الشبكة لتغطية الطلب على الخدمة
2023-01-22
افتتاح كنيسة مار جاورجيوس في عربين بعد ترميمها
2023-01-22
رياضة
الفارسة آية حمشو أولاً بفئة الناشئين بكأس رئيس دولة الإمارات لقفز الحواجز
2023-01-22
اختتام منافسات بطولة الجمهورية بكرة الطاولة للبراعم والواعدين باللاذقية
2023-01-22
أتلتيكو مدريد يهزم بلد الوليد في الدوري الإسباني
2023-01-22
وست هام يونايتد يفوز على إيفرتون في الدوري الإنكليزي
2023-01-21
تعادل العربي والنضال في دوري كرة القدم للشباب
2023-01-21
غارسيا وسابالينكا إلى ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة
2023-01-21
فريق الشرطة لفروسية الرماية يتأهل إلى نهائيات كأس العالم
2023-01-21
اقتصاد
الوزير سالم يدعو التجار إلى تداول فواتير حقيقية والإعلان عن الأسعار بشكل واضح
2023-01-22
أصحاب معامل الطلاء والأصبغة: ضرورة توفير المواد الأولية وحماية المنتج المحلي
2023-01-22
تشجيعاً لزراعة الحمضيات في درعا تخفيض سعر الغرسة لألف ليرة سورية
2023-01-22
83.9 بالمئة نسبة زراعة القمح البعل في درعا
2023-01-22
زراعة السويداء تستجر أكثر من 262 ألف جرعة دوائية لتحصين الثروة الحيوانية مجاناً ضد الأمراض
2023-01-22
المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة خلال الشهرين المقبلين لمكافحة التضخم
2023-01-22
نزال الديون السيادية في الولايات المتحدة إلى الواجهة مجدداً
2023-01-22
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الشريط الإخباري
الوزير سالم يدعو التجار إلى تداول فواتير حقيقية والإعلان عن الأسعار بشكل واضح
أهالي قرية حامو بريف القامشلي يطردون رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي
وقفة تضامنية لإعلاميي حلب للمطالبة بإطلاق سراح مراسل الإخبارية المختطف لدى ميليشيا (قسد)
الفارسة آية حمشو أولاً بفئة الناشئين بكأس رئيس دولة الإمارات لقفز الحواجز
الصحة تطلق حملة التطعيم الوطنية المكثفة ضد فيروس كورونا
ارتفاع عدد ضحايا انهيار المبنى السكني في حي الشيخ مقصود بحلب إلى 16 وفاة-فيديو
المهندس عرنوس يطلق العمل في مشروع القطاع السابع للري الحكومي بدير الزور
شعبان تلتقي طلبة سورية في طهران وتؤكد على دورهم في بناء الوطن
افتتاح كنيسة مار جاورجيوس في عربين بعد ترميمها
سانا تواكب بدء الفصل الدراسي الثاني … وهذه قصة إحدى أقدم مدارس العالم من دمشق
غروب الشمس في بانياس
2023-01-22
تصوير: غدير محمود
غروب الشمس في بانياس
2023-01-22
hadeil
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