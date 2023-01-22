أصحاب معامل الطلاء والأصبغة: ضرورة توفير المواد الأولية وحماية المنتج المحلي

دمشق-سانا

ناقش أصحاب معامل الطلاء والأصبغة والأحبار في دمشق وريفها الصعوبات التي تواجه عمل منشآتهم، لجهة توفير المواد الأولية وتقديم التسهيلات اللازمة لحماية المنتج الوطني، وتعزيز تنافسيته في الأسواق التصديرية.

ودعا الصناعيون خلال اجتماع لجنتهم في غرفة صناعة دمشق وريفها اليوم الجهات المعنية إلى السماح لمصانع الألكيدات باستيراد الزيت النباتي المعطل، الذي يعتبر مادة أساسية وأولية لصناعة الدهانات، وإلى إلغاء عمولة شركة محروقات على مادة الوايت سبريت، كونها مادة أولية لهذه الصناعة ولا تستخدم للمحروقات.

غزوان المصري رئيس الغرفة أكد خلال الاجتماع حرص الغرفة على إيصال مطالب الصناعيين إلى الجهات المعنية لتأمين المستلزمات الأساسية، وأهمها مادة الفيول، والسماح باستيراد الزيت النباتي المعطل وحسب مخصصاتهم الصناعية.

رئيس القطاع الكيميائي في الغرفة حسام عابدين أشار إلى أنه ستتم مخاطبة وزارة النفط والثروة المعدنية بما يخص إلغاء عمولة محروقات على مادة الوايت سبريت، مؤكداً على الصناعيين ضرورة استكمال عملية الربط الإلكتروني مع هيئة الضرائب والرسوم.

وتم خلال الاجتماع انتخاب سامر العظمة رئيساً للجنة.

أحمد سليمان

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