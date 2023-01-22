مؤسسة المياه بحماة تشغل بئر بلدة تل جديد بريف سلمية على الطاقة الشمسية

حماة-سانا

أنهت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة حماة مشروع تركيب منظومة طاقة شمسية، لتشغيل بئر مياه الشرب في بلدة تل جديد بريف سلمية الشرقي، لتأمين التغذية الكهربائية على مدار الساعة، وذلك بكلفة 220 مليون ليرة سورية.

وبين مدير عام المؤسسة الدكتور المهندس مطيع العبشي لمراسلة سانا أن الأعمال المنفذة تضمنت تركيب ألواح شمسية، مع معدات أنفيرتر ولوحة إقلاع لاستمرار التغذية الكهربائية لأهم الآبار الموجودة ضمن المنطقة، ولضمان استمرار ضخ المياه وتأمينها للتجمعات السكانية في الريف الشرقي للمحافظة.

وأضاف: إن العمل جار حاليا لتنفيذ أعمال التجهيزات الميكانيكية والكهربائية لـ 11 بئراً محفورة، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وتشمل 5 آبار في مدينة حماة بأحياء القصور والشريعة وتشرين والحسنيات، و4 آبار في موقع الجريفات جنوبي مدينة مصياف، وواحدة في كل من قريتي خربة القصر وحنجور، متوقعاً وضعها في الخدمة خلال شهر شباط المقبل.

وأشار العبشي إلى أن العمل مستمر بمشروع مياه نهر البارد في منطقة الغاب، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، والذي من شأنه أن يوفر مياه الشرب لقرى وبلدات نهر البارد والعبر والشجر والخندق، ويتضمن تنفيذ خزان بسعة 2000 متر مكعب وخطوط ضخ وإسالة.

وبين العبشي أن المؤسسة تعمل أيضاً على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي لمشروع الويبدي الذي يروي بلدتي طيبة الإمام وصوران، ومشروع الحجامة الذي يروي بلدة معردس لاستثناء آبار المشروعين من برامج التقنين الكهربائي، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع منظمة اليونيسيف لتمويل هذا المشروع بقيمة تقديرية تبلغ 2 مليار ليرة، وهو من شأنه أن يخفف معاناة أهالي الريف الشمالي، وتأمين مياه الشرب للأهالي العائدين إلى قراهم وبلداتهم المحررة من الإرهاب.

سهاد حسن

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