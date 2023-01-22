الجيش الروسي يسقط مقاتلة و9 مسيرات أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت ودمرت خلال الساعات الـ 24 الماضية العديد من المواقع والأهداف العسكرية الأوكرانية، بينها مستودعات أسلحة، إضافة إلى إسقاط مقاتلة و9 مسيرات أوكرانية.

وأفادت الوزارة في بيانها اليوم بأنه في جمهورية لوغانسك الشعبية استهدفت القوات الروسية وحدات اللواءين الآليين 14 و92 التابعين للقوات الأوكرانية في ونوفوسيلوفسكويو والضواحي الشمالية من ستيلماخيفكا، وتمت تصفية أكثر من 50 مسلحاً أوكرانياً، كما تم تدمير ألوية الهجوم الجوي رقم 95 و80 الأوكراني في مناطق شيرنوفايا ديبروفا.

وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، أفاد البيان بأن القوات الروسية أسقطت مقاتلة من طراز سو 25 أوكرانية بالقرب من قرية أنتونوفكا، كما واصلت وحدات الجيش تقدمها، وشنت عمليات هجومية في مناطق رازدولوفكا وبلاغوداتنو وكراسنوبولي وسفيرنوي، وتم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية وتصفية أكثر من 80 جندياً أوكرانياً وتدمير آلياتهم، إضافة إلى مدفع هاوتزر”دي-30″.

وعلى محور كراسني ليمانسك في دونيتسك، تمت تصفية وحدات اللواء الآلي 92 الأوكراني في غابات سيبيريانسكي ويامبالوفكا، وأكثر من 80 جندياً أوكرانياً، وتدمير رادارين مضادين للبطارية أمريكية الصنع في مناطق فيشنيفويا.

وعلى محور زابوروجيه، ذكر البيان أن القوات الروسية سيطرت على خطوط ومواقع مهمة جديدة، وتمت تصفية ما يصل إلى 85 جندياً أوكرانياً، وتدمير مدفعين من طراز “دي-20” في مناطق ستيبنوغورسك، إضافة إلى مدفع “دي-30″، ومدفع هاوتزر بالقرب من قرية بريوبرازينكا، ومستودع ذخيرة مدفعية للقوات الأوكرانية في منطقة قرية مالينوفكا، كما تمت هزيمة مركز قيادة لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات الأوكرانية.

وعلى محور خيرسون، ذكر البيان أنه بالقرب من قرية سادوفويا تم تدمير رادار مضاد للبطارية أمريكي الصنع.

ووفقاً للبيان، تم إسقاط وتدمير 9 مسيرات في مناطق متفرقة من جمهورية لوغانسك الشعبية وهارفست ونوفومايورسكوي من جمهورية دونيتسك وبريوتنوي في منطقة زابوروجيه وأوشاكوفسك بمنطقة خيرسون، إضافة إلى إسقاط صاروخين من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة “هيمارس” أمريكي الصنع في مناطق رابوتينو ومولوشانسك، كما تم اعتراض صاروخ أمريكي مضاد للرادار “هارم” بالقرب من ستيبنوغورسك بمنطقة زابوروجيه.

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