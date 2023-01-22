خدمة جديدة في المركز السني التخصصي في العيادات الشاملة بدرعا

درعا-سانا

أضاف المركز السني التخصصي في مجمع العيادات الشاملة بدرعا خدمة التقويم إلى عمله، بعد تأمين المواد الأساسية والكادر المؤلف من طبيب اختصاصي وخمسة أطباء مقيمين.

رئيس مجمع العيادات الشاملة الدكتور عبد الله أبو محمود أوضح في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الخدمة الجديدة من شأنها توفير نحو 1.5 مليون ليرة سورية على المريض الواحد، مبيناً أن التكلفة الإجمالية للتقويم الآن تصل لحدود 3 ملايين ليرة.

ولفت إلى أن الكادر الطبي يدرس الحالة، ويقبل المريض وفق حالته الصحية؛ ليقوم المريض بتأمين مستلزمات التقويم بناء على وصفة تعطى له أصولاً، مؤكداً سعي مديرية الصحة لتخفيف الأعباء والتكاليف المادية عن المرضى عبر إطلاق خدمات مجانية متتابعة.

وكانت مديرية الصحة أعادت في شهر تشرين الثاني الماضي، تفعيل قسم اللثة في المركز السني التخصصي بمجمع العيادات الشاملة.

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