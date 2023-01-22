حملة تطعيم وطنية ضد فيروس كورونا

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
شعبان تلتقي طلبة سورية في طهران وتؤكد على دورهم في بناء الوطن
2023-01-22
شعبان تبحث مع عبد اللهيان التنسيق المشترك بما يخدم علاقات سورية وإيران الاستراتيجية
2023-01-21
شعبان تبحث مع علم الهدى العلاقات الثنائية وقضايا المرأة وتعزيز دورها الريادي في بناء المجتمع وإعداد الأجيال
2023-01-21
بمشاركة سورية.. انطلاق فعاليات مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني
2023-01-21
المطران حنا: من يناصر القضية الفلسطينية يجب أن يقف إلى جانب سورية
2023-01-21
زوغانوف يدين الاحتلال الأمريكي لبعض الأراضي السورية ونهب ثرواتها
2023-01-21
رئيس السنغال: نرغب بتعزيز العلاقات الثنائية مع سورية في شتى المجالات
2023-01-21
محليات
المهندس عرنوس يطلق العمل في مشروع القطاع السابع للري الحكومي بدير الزور
2023-01-22
السورية للاتصالات: استكمال توسيع بوابة الإنترنت الدولية ونواة الشبكة لتغطية الطلب على الخدمة
2023-01-22
افتتاح كنيسة مار جاورجيوس في عربين بعد ترميمها
2023-01-22
سانا تواكب بدء الفصل الدراسي الثاني … وهذه قصة إحدى أقدم مدارس العالم من دمشق
2023-01-22
الحرارة أعلى من معدلاتها في أغلب المناطق وأجواء باردة ليلاً
2023-01-22
اتفاقية لتمديد التعاون بين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ومركز (مسانا) الطبي بدمشق
2023-01-21
حملة نظافة في محيط المدينة الرياضية باللاذقية
2023-01-21
رياضة
اختتام منافسات بطولة الجمهورية بكرة الطاولة للبراعم والواعدين باللاذقية
2023-01-22
أتلتيكو مدريد يهزم بلد الوليد في الدوري الإسباني
2023-01-22
وست هام يونايتد يفوز على إيفرتون في الدوري الإنكليزي
2023-01-21
تعادل العربي والنضال في دوري كرة القدم للشباب
2023-01-21
غارسيا وسابالينكا إلى ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة
2023-01-21
فريق الشرطة لفروسية الرماية يتأهل إلى نهائيات كأس العالم
2023-01-21
ريال مايوركا يفوز على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني
2023-01-21
اقتصاد
83.9 بالمئة نسبة زراعة القمح البعل في درعا
2023-01-22
زراعة السويداء تستجر أكثر من 262 ألف جرعة دوائية لتحصين الثروة الحيوانية مجاناً ضد الأمراض
2023-01-22
نزال الديون السيادية في الولايات المتحدة إلى الواجهة مجدداً
2023-01-22
تراجع مبيعات السيارات في أوروبا إلى أدنى مستوى لها منذ 30 عاماً
2023-01-21
زراعة أكثر من 2500 هكتار بالمحاصيل العلفية والرعوية في الغاب
2023-01-21
فرع أعلاف حماة ينهي صرف ثمن الذرة الصفراء المستلمة من الفلاحين
2023-01-21
ارتفاع سعر غرام الذهب 4 آلاف ليرة محلياً
2023-01-21
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افتتاح كنيسة مار جاورجيوس في عربين بعد ترميمها
سانا تواكب بدء الفصل الدراسي الثاني … وهذه قصة إحدى أقدم مدارس العالم من دمشق
حملة تطعيم وطنية ضد فيروس كورونا في مختلف المحافظات
حملة تطعيم وطنية ضد فيروس كورونا
2023-01-22
دمشق – كناز عثمان
الحسكة
اللاذقية
2023-01-22
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