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حملة تطعيم وطنية ضد فيروس كورونا

2023-01-22

دمشق – كناز عثمان

الحسكة

اللاذقية

 

 

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مراسل سانا: رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يفتتح محطة المياه الرئيسية في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي بعد إعادة تأهيلها والتي يستفيد منها حالياً 135 ألف نسمة مع إمكانية تخديمها لأكثر من 500 ألف نسمة

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