إجلاء 418 سائحاً كانوا عالقين في ماتشو بيتشو في البيرو

ليما-سانا

أجلت وزارة السياحة البيروفية أكثر من 400 سائح أجنبي ومحلي، علقوا قبل أيام عدة في موقع ماتشو بيتشو الشهير بسبب التظاهرات في البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها عبر تويتر: “تم نقل 418 سائحاً محلياً وأجنبياً من قرية ماتشو بيتشو إلى كوزكو”.

وكان متظاهر قتل، وأصيب عشرة آخرون أمس، بعد مواجهات مع القوات الأمنية خلال مظاهرة احتجاجية رافضة لعزل الرئيس بيدرو كاستيو، وتعيين دينا بولوارتى بدلاً منه.

ويطالب المتظاهرون بالإفراج عن الرئيس كاستيو وحل البرلمان، وتشكيل جمعية تأسيسية، واستقالة بولوارتي وإجراء انتخابات مبكرة.

واندلعت الأزمة في البيرو في السابع من الشهر الماضي إثر اعتقال الرئيس كاستيو، عقب إقدام البرلمان الذي حله الأخير على عزله، وتعيين نائبته بولوارتى رئيسة للبلاد التي أبقت الرئيس رهن الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهراً وفرضت حالة الطوارئ في أنحاء البلاد.

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