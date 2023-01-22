الرئيس الإيراني: المؤامرة ضد الحرس الثوري ستفشل

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن المؤامرة ضد الحرس الثوري الإيراني مدانة، وستنتهي بالفشل مثل سابقاتها، مشيراً إلى أن إجراء البرلمان الأوروبي ضده هو رد فعل على وعي الشعب، وإفشاله للمؤامرة الأخيرة التي هدفت إلى إثارة الاضطرابات في البلاد.

وخلال كلمة له اليوم أمام مجلس الشورى الإسلامي الإيراني لفت رئيسي إلى أن الحرس الثوري الإيراني يتعامل بحسم مع الإرهاب، وأن الجميع يعترف بذلك.

من جهته قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف: “في حال اتخاذ أي إجراءات ضد الحرس الثوري فإننا سنعتبر جيوش الدول الأوروبية جماعات إرهابية”.

وأشار قاليباف إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، رداً على أي إجراء حول إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية أو فرض العقوبات عليها.

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