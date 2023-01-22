شعبان تبحث مع عبد اللهيان التنسيق المشترك بما يخدم علاقات سورية وإيران الاستراتيجية

طهران-سانا

بحثت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة الخاصّة في رئاسة الجمهورية مع الدكتور حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني التنسيق المشترك بين البلدين بما يخدم علاقاتهما الاستراتيجية، والوضع الإقليمي والدولي.

ونقلت الدكتورة شعبان خلال اللقاء في طهران مساء اليوم تحيات ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي.

بدوره شكر عبد اللهيان الدكتورة شعبان على تلبية الدعوة الإيرانية وحضورها ممثلة السيدة الأولى أسماء الأسد في المؤتمر الدولي الأول للنساء المؤثرات، كما عبر عن سعادته بلقائه الأخير مع السيد الرئيس بشار الأسد، وعن استعداد إيران لتكون دوماً فاعلة في أي أمر يخدم مصلحة سورية وسيادتها.

وأكد عبد اللهيان أن المصلحة الإيرانية والسورية واحدة، وأن البلدين يواجهان تحديات مشتركة، ولذلك فإن تضافر جهودهما سيصب في خدمة ومصلحة البلدين.

حضر اللقاء سفير سورية في طهران الدكتور شفيق ديوب.

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