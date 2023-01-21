عرض مسرحي بعنوان صوت الشهيد في ثقافي بيت ياشوط

اللاذقية-سانا

احتفاء بالشهداء الذين بذلوا أغلى ما يملكون، وضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن وعزته قدمت فرقة مسرح المحبة والسلام مسرحية صوت الشهيد على خشبة المركز الثقافي العربي في بيت ياشوط بريف اللاذقية.

وتحكي المسرحية عن البطولات التي حققها الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب خلال أكثر من عقد من السنين، وتضحيات شهدائه الأبرار بدمائهم الغالية التي كانت الثمن الأغلى لتحرير الأراضي التي دنستها يد الإرهاب.

وصورت المسرحية صمود الشعب السوري بكل فئاته وشرائحه وبطولة أسر الشهداء وأمهاتهم وأبنائهم.

كما قدمت الفرقة الموسيقية بقيادة الموسيقي ثائر جبور عدداً من المعزوفات والأغاني الوطنية والتراثية التي ترمز إلى عزة وطننا وصموده وامتداد حضارته وغنى ثقافته الفكرية والفنية والموسيقية.

بلال أحمد

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