مظاهرة حاشدة في باريس احتجاجاً على تعديل نظام التقاعد

باريس-سانا

تظاهر آلاف الفرنسيين في باريس اليوم للاحتجاج على مشروع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتعديل نظام التقاعد.

وذكرت وكالة فرانس برس أن آلاف الأشخاص استجابوا لدعوة منظمات وأحزاب فرنسية احتجاجاً على المشروع، مشيرة إلى أن موكباً يضم أشخاصاً من كل الأعمار تظاهروا بين ساحتي الباستيل والأمة.

وردد المشاركون شعارات مثل “مقاومة”، ونحن “هنا حتى لو أن ماكرون لا يريد ذلك”، و”تسقط الرأسمالية”، و”سنقاتل حتى النهاية”.

ويواجه مشروع ماكرون وخاصة بند رفع سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64 عاماً اعتراضاً من جبهات نقابية فرنسية، كما أنه لقي رفضاً من الرأي العام وفق الاستطلاعات.

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