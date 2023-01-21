الصين تحتفل برأس السنة الصينية وعيد الربيع

بكين-سانا

احتفلت الصين اليوم بعيد الربيع وبداية السنة القمرية الصينية الجديدة.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في كلمة خلال حفل أقيم بقاعة الشعب الكبرى في بكين “أنه في مواجهة الرياح العاتية والموجات المتقلبة التي يشهدها الوضع الدولي، والمهام الصعبة المتمثلة في متابعة الإصلاح والتنمية وضمان الاستقرار في الداخل، ارتقى الحزب والجيش والشعب الصيني بكل فئاته القومية إلى مستوى التحدي، واتحدوا بشكل وثيق، وعملوا بتضافر لبناء حاضر مزدهر للصين”.

ونوه الرئيس الصيني بالجهود المبذولة لتعزيز نتائج التخفيف من حدة الفقر والاختراقات التكنولوجية، والتحسن البيئي، وتسريع بناء نمط تنمية جديد، والحفاظ على النمو الاقتصادي المستقر، وضمان سبل عيش المواطنين بشكل جيد، مشيراً إلى اتخاذ خطوات قوية لتحديث الدفاع الوطني والقوات المسلحة.

وشهدت مختلف المدن الصينية احتفالات تضمنت العديد من الفقرات الفنية المتنوعة والمتميزة وعروضاً غنائية ومعزوفات للأوبرا الصينية والفنون الشعبية.

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