زراعة أكثر من 2500 هكتار بالمحاصيل العلفية والرعوية في الغاب

حماة-سانا

بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل العلفية والرعوية في الأراضي الواقعة تحت إشراف الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة، 2510 هكتارات من إجمالي الخطة المقررة للموسم الحالي، والبالغة 3780 هكتاراً.

وأوضح مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف لمراسل سانا أنه تمت زراعة 2436 هكتاراً بالمحاصيل العلفية في الأراضي المروية مقابل 69 هكتاراً في الأراضي البعلية، وتتركز في قرى وبلدات جب رملة وشطحة وكرناز.

ولفت إلى أن هذه المحاصيل وأهمها الجلبان والشوفان البري والقمح العلفي تلقى إقبالاً متزايداً من فلاحي المنطقة، بسبب انخفاض تكاليف مستلزمات إنتاجها مقارنة بمحاصيل أخرى، وتوافر البيئة المناسبة لزراعتها، مع تزايد شرائها من قبل مربي الثروة الحيوانية بعد غلاء الأنواع الأخرى من الأعلاف.

سالم الحسين

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