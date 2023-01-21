حملة نظافة في محيط المدينة الرياضية باللاذقية

اللاذقية-سانا

نفذ مجلس مدينة اللاذقية اليوم حملة نظافة وتقليم أشجار على الطريق المحيط بالمدينة الرياضية.

وأوضح رئيس مجلس المدينة المهندس حسين زنجرلي لمراسلة سانا أن الحملة تتضمن إعادة تأهيل الشوارع والجزر الوسطية والأرصفة، وقص أشجار النخيل المحيطة بالمدينة، وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي، وذلك بمبادرة من مكتبي الشبيبة والرياضة والعمال في فرع حزب البعث العربي الاشتراكي باللاذقية، والتنسيق مع مديريات الزراعة والخدمات والصيانة والنظافة والاتحاد الوطني لطلبة سورية واتحاد شبيبة الثورة.

بدوره بين مدير النظافة عمار القصيري أن المديرية مستمرة بتنفيذ حملاتها على مدار ورديتين صباحية ومسائية، وتشمل الأعمال كنس وترحيل بقايا الأوساخ والأتربة من كل شوارع أحياء المدينة وضواحيها.

من جهته أوضح جميل رضوان خريج معهد فندقي ورئيس هيئة طلابية بالاتحاد الوطني لطلبة سورية أن المشاركة بالحملة بهدف نشر ثقافة النظافة بين جيل الشباب، والتشاركية مع الجهات المعنية لرفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على نظافة المدينة.

ديمة حشمة

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