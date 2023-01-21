تستهدف الأشخاص فوق الـ 18 من العمر… حملة تطعيم وطنية ضد كورونا تنطلق غداً

دمشق-سانا

تطلق وزارة الصحة غداً حملة التطعيم الوطنية المكثفة ضد فيروس كورونا، وتستمر حتى الـ 26 من الشهر الجاري، وذلك بهدف الحماية من متحورات فيروس كورونا والأعراض الشديدة للمرض، والحفاظ على استقرار الوضع الوبائي.

وحسب مديرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتورة رزان الطرابيشي تستهدف الحملة الأشخاص فوق الـ 18عاماً، عبر التوجه بشكل مباشر إلى المشافي والمراكز المخصصة بالحملة، إلى جانب عدد من الفرق الجوالة لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص.

ويشارك في الحملة حسب الطرابيشي 7667 عاملاً صحياً، موزعين على 20 مشفى و874 مركزاً صحياً و399 فريقاً جوالاً، مؤكدة أهمية الحصول على الجرعة الداعمة الثالثة أو الرابعة لرفع نسبة المناعة، ولا سيما لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وللكوادر الصحية، بفارق 4 إلى 6 أشهر عن الجرعة الأخيرة.

وشددت الدكتورة الطرابيشي على أن اللقاح هو الحل الوحيد للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي والقضاء على الجائحة، موضحة أنه آمن وفعال ومجاني، ويسمح وفقاً للتوصيات الأخيرة من منظمة الصحة العالمية بإعطائه للسيدة الحامل أو المرضع، فيما تقتصر موانع الإعطاء على التحسس من جرعة لقاح سابقة أو الإصابة الحالية بالفيروس.

راما رشيدي

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