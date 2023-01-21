الرئيس البلغاري: استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى صراع عالمي

صوفيا-سانا

دعا الرئيس البلغاري رومين راديف إلى وقف تزويد نظام كييف بالأسلحة، مشيراً إلى أن استمرار تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى صراع عالمي.

ونقلت تاس عن راديف قوله في تصريحات: “إمداد كييف بالأسلحة يعني أننا نقوم بإطفاء الحريق بالبنزين.. وهذا يعني الاعتراف بأنه سيكون هناك المزيد من الضحايا، فيما أهم قيمة هي السلام والحياة البشرية”.

وأشار راديف إلى أن “المساعدة العسكرية لأوكرانيا تعني الاتفاق على الموقف القائل إن العمليات العسكرية يجب أن تتم حتى هزيمة أحد الجانبين، والتي ستشرك البلاد في صراع عالمي، وستكون لها عواقب وخيمة تصل إلى التدمير الذاتي النووي”.

ولفت راديف إلى أنه لا ينبغي على بلغاريا دعم الصراع في أوكرانيا، مشيراً إلى أن المواجهة في أوكرانيا أصبحت أكثر عنفا وتوسع نطاقها، الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة اقتصادية عالمية يشعر بها بالفعل سكان أوروبا.

وتتعالى الأصوات في أوروبا على المستويين السياسي والشعبي رفضاً لاستمرار توريد الأسلحة إلى نظام كييف لما لذلك من آثار في توسيع نطاق النزاع القائم في أوكرانيا وتضاعف تداعياته.

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