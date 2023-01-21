استفاد منها 100عائلة… الأمانة السورية للتنمية توزع منحاً زراعية في بلدة السفيرة بريف حلب

دمشق-سانا

بهدف تمكين العائلات المتضررة بسبب الحرب الإرهابية على سورية، وتحسين مستوى دخلها، قدمت منارة السفيرة المجتمعية في الأمانة السورية للتنمية بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منحا زراعية إلى 100 عائلة في بلدة السفيرة بريف حلب.

وتضمنت المنح وفق ما نشرته الأمانة على صفحتها الرسمية على الفيس بوك اليوم 4 رؤوس أغنام حوامل و500 كيلوغرام من العلف، مع حقيبة طبية لكل عائلة، لافتة إلى أن ذلك يمكن العائلات من توفير مصادر دخل مستدامة لها عبر زيادة عدد الأغنام، والتحول للإنتاج، ويسهم في تأسيس مشاريع لتربية الحيوان، ويؤمن لها الاكتفاء الذاتي، ويشكل مورداً دائماً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ولفتت الأمانة إلى أنها تسعى إلى زيادة توزيع المنح الزراعية في المناطق المتضررة جراء الإرهاب، كونها ذات ديمومة، وتؤسس لمشاريع متناهية الصغر تنعكس إيجاباً على تحسّن واقع الثروة الحيوانية فيها، لأن هذه المشاريع سجلت تراجعاً في السنوات الأخيرة بفعل الحرب والتهجير.

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