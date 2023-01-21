الدفاع الروسية: القضاء على 135 عسكرياً أوكرانياً ومرتزقة وإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز سو-24 في جمهورية دونيتسك الشعبية ومروحية من طراز مي-8 تابعة لسلاح الجو الأوكراني بمنطقة خاركيف

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
رئيس السنغال: نرغب بتعزيز العلاقات الثنائية مع سورية في شتى المجالات
2023-01-21
برلمانية تشيكية تدعو إلى محاسبة الولايات المتحدة على جرائمها في العراق وسورية
2023-01-21
بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني غداً
2023-01-20
بمشاركة سورية.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول للنساء المؤثرات
2023-01-20
كوبا تطالب بانسحاب الكيان الإسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل
2023-01-20
وزير الكهرباء يبحث مع وزير الطاقة الإماراتي العلاقات الثنائية وقضايا إنتاج الطاقة
2023-01-19
الخارجية: تقديم واشنطن ملايين الدولارات لتشويه صورة الدولة السورية يعكس إصرارها على الاستمرار بتضليل الرأي العام
2023-01-19
محليات
القبض على 5 أشخاص يقومون بترويج وتعاطي المخدرات في دمشق
2023-01-21
الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء باردة ليلاً
2023-01-21
مقتل متزعم في تنظيم (داعش) الإرهابي واثنين من مرافقيه بعملية للقوى الأمنية في المزيريب بريف درعا
2023-01-20
إصابة إرهابيين اثنين جراء هجوم بطائرات مسيرة استهدف قوات الاحتلال الأمريكي في التنف
2023-01-20
شابات كفيفات يتقن فن صناعة المكرميات والحقائب اليدوية ويستعددن لإنشاء مشروع صغير في حمص
2023-01-20
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2023-01-20
المعهد العالي للتخطيط الإقليمي يطلق برنامج الزمالة المهنية في إدارة الجودة بالتخطيط
2023-01-19
رياضة
فريق الشرطة لفروسية الرماية يتأهل إلى نهائيات كأس العالم
2023-01-21
ريال مايوركا يفوز على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني
2023-01-21
تعادل بايرن ميونخ ولايبزيغ في الدوري الألماني
2023-01-20
مدفيديف يفشل في بلوغ رابع أدوار أستراليا المفتوحة للتنس
2023-01-20
خاتشانوف إلى رابع أدوار أستراليا المفتوحة للتنس
2023-01-20
التعادل السلبي يسيطر على ديربي حمص بين الوثبة والكرامة في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-01-20
فوز شهبا على الشبيبة في افتتاح منافسات دوري السويداء بكرة القدم
2023-01-20
اقتصاد
ارتفاع سعر غرام الذهب 4 آلاف ليرة محلياً
2023-01-21
بنك التنمية الصيني: خلال العام الماضي تمت زيادة دعم قروض العلوم والابتكار التكنولوجي
2023-01-21
السورية للتجارة: 5 سيارات جوالة لبيع السكر والأرز في عدة قرى ومناطق باللاذقية
2023-01-20
أسعار النفط تسجل ارتفاعاً للأسبوع الثاني على التوالي
2023-01-20
غازبروم الروسية: انخفاض حجم إمدادات الغاز لأوروبا إلى 24.4 مليون متر مكعب
2023-01-20
استقرار أسعار الذهب
2023-01-20
نوفاك يتوقع تنامي الطلب على مشروع غاز (قوة سيبيريا 2)
2023-01-19
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الشريط الإخباري
تكريم وتتويج الفائزين في منافسات الأولمبياد العلمي السوري لعام 2023
التربية: غداً بداية الفصل الدراسي الثاني ولا يوجد تمديد للعطلة الانتصافية
رئيس السنغال: نرغب بتعزيز العلاقات الثنائية مع سورية في شتى المجالات
برلمانية تشيكية تدعو إلى محاسبة الولايات المتحدة على جرائمها في العراق وسورية
الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء باردة ليلاً
شعبان في المؤتمر الدولي الأول للنساء المؤثرات: الحضارات القديمة ومنها العربية أعطت المرأة حقوقها قبل ما يسمى حركات تحرير المرأة في الغرب
مقتل متزعم في تنظيم (داعش) الإرهابي واثنين من مرافقيه بعملية للقوى الأمنية في المزيريب بريف درعا
إصابة إرهابيين اثنين جراء هجوم بطائرات مسيرة استهدف قوات الاحتلال الأمريكي في التنف
تواصل اختبارات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لليوم الثاني- فيديو
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
الدفاع الروسية: القضاء على 135 عسكرياً أوكرانياً ومرتزقة وإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز سو-24 في جمهورية دونيتسك الشعبية ومروحية من طراز مي-8 تابعة لسلاح الجو الأوكراني بمنطقة خاركيف
2023-01-21
2023-01-21
Afraa
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الدفاع الروسية: قواتنا نفذت عمليات هجومية على محور زابوروجيا وسيطرت على خطوط ومواقع مهمة
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الدفاع الروسية: قواتنا نفذت عمليات هجومية على محور زابوروجيا وسيطرت على خطوط ومواقع مهمة
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