الدفاع الروسية: القضاء على 135 عسكرياً أوكرانياً ومرتزقة وإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز سو-24 في جمهورية دونيتسك الشعبية ومروحية من طراز مي-8 تابعة لسلاح الجو الأوكراني بمنطقة خاركيف