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الدفاع الروسية: القضاء على 135 عسكرياً أوكرانياً ومرتزقة وإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز سو-24 في جمهورية دونيتسك الشعبية ومروحية من طراز مي-8 تابعة لسلاح الجو الأوكراني بمنطقة خاركيف

2023-01-21

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