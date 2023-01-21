قاليباف: مجلس الشورى سيتصدى بحزم لأي خطوة تستهدف الحرس الثوري الإيراني

طهران-سانا

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن مجلس الشورى سيتصدى بحزم لأي خطوة تستهدف الحرس الثوري الإيراني، وذلك رداً على إجراء اتخذه البرلمان الأوروبي مؤخراً حول اعتبار الحرس الثوري ضمن ما يسميه “المنظمات الإرهابية”.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن قالبياف قوله اليوم خلال زيارته مقر قيادة الحرس الثوري: “إن على الأوروبيين أن يعلموا أننا بلغنا مستوى من الردع لا تشكل فيه تهديداتهم الممكنة والفعلية أي خطر علينا، وكما يعلمون بأنفسهم بأننا سنرد عليهم، وإذا أقدموا على فعل شيء فسيتلقون صفعة قوية”.

وأضاف قاليباف: إن “الأوروبيين يظنون بأن الحرس الثوري قوة عسكرية بحتة تماماً مثل قواتهم العسكرية، لكنهم يجهلون بأن الحرس الثوري والتعبئة الشعبية هم من صميم شعبنا وأمتنا، وأن الملايين من شعبنا هم تعبويون ومن حراس الثورة، وهم تجلٍ لإرادة شعبنا في الدفاع والأمن وإزالة الحرمان”.

وأوضح قاليباف أن الأوروبيين هم اليوم حماة الإرهاب وأن البرلمان الأوروبي يدعم الزمر الإرهابية، وإذا مضى الأوروبيون في خطوتهم هذه ضد الحرس الثوري فإنهم سيعتبرون حتماً في عداد تلك الزمرة الإرهابية وسنتعامل معهم في هذه المنطقة على غرار ذلك.

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