تكريم وتتويج الفائزين في منافسات الأولمبياد العلمي السوري لعام 2023

دمشق-سانا

كرمت هيئة التميز والإبداع اليوم الفائزين في منافسات الأولمبياد العلمي السوري لعام 2023 والذين سينضمون إلى الفرق الوطنية للأولمبياد في اختصاصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية، وذلك على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق.

وتم منح الميداليات الذهبية للفائزين بالمراكز من (1 إلى 3) والميداليات الفضية للفائزين بالمراكز من (4 إلى 8) والميداليات البرونزية للفائزين بالمراكز من (9 إلى 15) بينما تم توزيع شهادات التقدير على بقية المشاركين من خارج الفرق وفق تقديرات اللجان العلمية.

وحاز الميداليات الذهبية في اختصاص الرياضيات كل من الطلاب محمود محمد بربشت ومحمود مهند محمد أسد من حلب وعزيز ثائر حنا من حمص، وفي اختصاص الفيزياء كل من عبد الهادي شماشان من ريف دمشق وماسة فراس صوان من حلب وسالي قيس حسين من حمص، وفي اختصاص الكيمياء كل من إبراهيم مدين خازم من اللاذقية وزينب حسن رنجوس من دمشق وعمرو عادل الباروكي من حمص.

وفي اختصاص علم الأحياء نال الميداليات الذهبية كل من الطلاب زين وائل عازار الزهر من ريف دمشق وروني محمد بيرم من حلب وعبد الله محمد إبراهيم من دمشق، وفي اختصاص المعلوماتية كل من الطلاب كريم كمال يوسف من طرطوس بشر عمار جوخدار من ريف دمشق ومحمد ديب أحمد الصالح من اللاذقية وأنس محمد أبي الفتوح من دمشق.

وكانت اختتمت أمس التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لعام 2023 التي شارك فيها 281 طالباً وطالبة من مختلف المحافظات.

هيلانه الهندي

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