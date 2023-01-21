ارتفاع سعر غرام الذهب 4 آلاف ليرة محلياً

دمشق-سانا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية 4 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجلته يوم الخميس الماضي، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً بشكل كبير، حيث وصل إلى 1928 دولاراً.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 348 ألف ليرة وسعر شراء 347500 ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 298286 ليرة و297786 ليرة سعر شراء.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 12 مليوناً و900 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 3 مليون ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها تحت طائلة المساءلة القانونية، ووزعت أرقام هواتف للشكاوى (0112248005) و(0112230766).

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