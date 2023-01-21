البحرية الأمريكية تقر بمقتل أحد عناصرها السابقين في أوكرانيا

واشنطن-سانا

أقرت البحرية الأمريكية بمقتل أحد عناصرها السابقين في أوكرانيا، والذي كان عضواً في الكوماندوس من وحدات النخبة، وترك وظيفته في العام 2019.

ونقلت فرانس برس عن المتحدث باسم البحرية الأمريكية قوله: إن العسكري دانيال ويتني سويفت قتل في أوكرانيا بالقرب من دنيبرو في الـ 18 من الشهر الجاري، رافضاً إعطاء المزيد من المعلومات حول ذلك.

وتشير المعلومات وفق وكالة فرانس برس إلى أن سويفت كان ينتمي إلى وحدة النخبة نيفي سيلز المعروفة في البحرية الأمريكية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية كشفت في وقت سابق أن نظام كييف جند آلاف المرتزقة من دول عديدة، لافتة إلى أن القوات الروسية خلال عمليتها العسكرية لحماية سكان دونباس قضت على عدد كبير منهم.

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