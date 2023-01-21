الصين: ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الجليدي في التبت إلى 28 شخصاً

بكين- سانا

ذكرت السلطات الصينية أن عدد ضحايا الانهيار الجليدي الذي وقع في مدينة نينغتشي بمنطقة التبت جنوب غرب الصين ارتفع إلى 28 شخصاً.

ونقلت وكالة شينخوا عن السلطات قولها: إن ما لا يقل عن 28 شخصاً لقوا حتفهم في انهيار جليدي في مدينة نينغتشي، وإن عمليات الإنقاذ انتهت.

ونقلت صحيفة غلوبال تايمز عن مسؤول حكومي محلي في المنطقة الواقعة غرب الصين قوله: إنه تم العثور على 53 ناجياً، خمسة منهم أصيبوا بجروح خطيرة.

ونجم الانهيار الجليدي عن هبوب رياح قوية مع ارتفاع درجة حرارة الطقس الأسبوع الماضي، وأدى إلى قطع الطرقات أمام حركة الناس والمركبات.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع ثمانية أشخاص جراء الانهيار الجليدي المذكور.