تعادل بايرن ميونخ ولايبزيغ في الدوري الألماني

برلين-سانا

تعادل فريق بايرن ميونخ مع مضيفه لايبزيغ بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

افتتح فريق بايرن ميونخ التسجيل عن طريق لاعبه إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقة 37 في حين عدل النتيجة للايبزيغ اللاعب مارسيل هالستينبيرغ في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 35 نقطة متصدراً جدول ترتيب فرق الدوري الألماني في حين حل لايبزيغ في المركز الثالث برصيد 29 نقطة.

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