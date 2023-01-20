نيبينزيا: واشنطن والناتو شركاء في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام كييف في دونباس

نيويورك-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن واشنطن وحلف الناتو شركاء في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام كييف ضد شعب دونباس بالأسلحة الغربية.

وقال نيبينزيا في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي بـ (صيغة آريا) اليوم بشأن موضوع قصف القوات الأوكرانية لدونباس: “نظراً لاستخدام نظام كييف الأسلحة الغربية والتنسيق في استخدامها وتحديد أهداف الضربات مع الدول الغربية التي تزودهم بها فلدينا كل الأسباب للتأكيد بأن الولايات المتحدة وحلف الناتو متواطئان عن قصد في جرائم نظام كييف ضد سكان دونباس المدنيين”.

ويتناول الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن الدولي الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة بمبادرة من روسيا اليوم موضوع الحرب التي تشنها كييف ضد سكان دونباس منذ 2014 وما بعده.

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