نائب روسي: إيديولوجية الولايات المتحدة شكل حديث للنازية الجديدة

موسكو-سانا

وصف رئيس لجنة التشريع الدستوري في مجلس الاتحاد الروسي أندريه كليشاس إيديولوجية الولايات المتحدة بأنها “شكل حديث للنازية الجديدة”.

ونقلت وكالة نوفوستي عن كليشاس قوله اليوم: إن الولايات المتحدة هي الدولة المفلسة التي تعيش في الديون، وتواصل تمويل النازيين الجدد في أوكرانيا، والإدعاء بتعليم الجميع الحرية والديمقراطية دون الاعتراف بالتزاماتها الخاصة، مضيفاً: إن إيديولوجية الولايات المتحدة تعد كلها شكلاً حديثاً للنازية الجديدة.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أبلغت الكونغرس الأمريكي منذ عدة أيام ببدء اتخاذ إجراءات استثنائية بسبب التحقيق المقدر لسقف الدين العام، داعية المشرعين إلى رفع سقف الاقتراض بسرعة لتجنب التخلف عن السداد.