إيهاب المحيثاوي… تجربة ثقافية بالإخراج عمادها مسرح العرائس والأوبريت الغنائي

السويداء-سانا

تجربة ثقافية في مجال الإخراج المسرحي عمادها مسرح العرائس والأوبريت الغنائي جسدها المخرج إيهاب المحيثاوي على مدار أكثر من عشرين عاماً، استثمر خلالها دراسته الأكاديمية كخريج كلية التربية باختصاص علم النفس.

وقال المحيثاوي 53 عاماً خلال حديثه لمراسل سانا في السويداء: إن شغف الفن لازمه منذ طفولته عبر مشاركته عندما كان طالبا بالمرحلة الابتدائية بفرقة الفنون الشعبية بحي التضامن بدمشق، وحصوله على ريادة العزف بمسابقات الرواد على آلة الإيقاع على مستوى سورية، إلى أن توجه بالمرحلة الإعدادية للتمثيل المسرحي والظهور بأول عرض على مسرح الكواكبي بدمشق بعنوان (صامدون)، وذلك بدور طفل ابن شهيد الأمر الذي أعطاه حافزاً وتشجيعاً أكبر للاستمرارية.

وبين المحيثاوي أنه مع انتقاله في المرحلة الثانوية للاستقرار بمحافظة السويداء، شارك مع منظمة اتحاد شبيبة الثورة بالعديد من الأعمال المسرحية كممثل، إلى أن بدأ بعد حصوله على شهادة معهد إعداد المدرسين ممارسة العمل الإخراجي بمدرسة الأنشطة الطلائعية بمدينة السويداء، وإخراج أعمال أوبريت غنائي ومسرح عرائس للأطفال مع منظمة طلائع البعث.

وقدم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و 2006 نحو 48 عرضاً في العديد من المهرجانات القطرية المركزية للمنظمة، وفاز فيها بالمرتبة الأولى بالإخراج، إضافة لتأسيسه فرقة عشتار كأول فرقة مسرحية مرخصة على مستوى المحافظة، فضلاً عن تمثيله أيضاً نقابة المعلمين عام 2000 بمهرجان السلمية المسرحي بعرض من تأليفه وإخراجه بعنوان (في كفتي ميزان)، وحصل فيه على جائزة أفضل مخرج.

وبين المحيثاوي المنتسب لنقابة الفنانين السوريين منذ عام 2006 أنه عمل خلال توليه عضوية مكتب المسرح والموسيقا بفرع الطلائع بالمحافظة من عام 2008 حتى عام 2013 على الاهتمام بالعديد من المواهب الفنية الواعدة، وخلال شغله لعضوية مجلس فرع نقابة فناني المنطقة الجنوبية بين عامي 2014 و 2019 قدم عملا لصالح النقابة المركزية من تأليفه وإخراجه بعنوان (الأقوياء)، وصولاً لمساهمته قبل سنوات بتأسيس فرقة نبض للاهتمام بالمواهب الموسيقية والمسرحية، وتقديم عروض من خلالها على مسارح مديريتي التربية والثقافة بالسويداء.

وأشار المخرج المحيثاوي إلى توجهه منذ العام الماضي لتجربة في إخراج الأفلام القصيرة، حيث أخرج فيلما بعنوان (الخط الوهمي) تناول فيه الحالة النفسية لمرضى الكورونا وعرضه على وسائل التواصل الاجتماعي، مبيناً أنه يتحضر حالياً لإخراج فيلمين قصيرين جديدين، الأول بعنوان (محرمات) والثاني (فيليب 23).

عمر الطويل

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