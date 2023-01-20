كابولوف: واشنطن ترعى تنظيم (داعش) الإرهابي سراً

موسكو-سانا

أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان مدير الدائرة الثانية لآسيا في وزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف أن بلاده لديها أدلة على أن الولايات المتحدة تحاول إقامة علاقات مع معارضي السلطات الأفغانية الحالية، وأنها ترعى سراً تنظيم (داعش) الإرهابي.

ورداً على سؤال بهذا الخصوص قال كابولوف لقناة (روسيا 24): “الأمريكيون يريدون الانتقام من هزيمتهم العسكرية السياسية المخزية في أفغانستان، ويفعلون كل شيء حتى لا يتم إحلال السلام في هذه الأرض التي طالت معاناتها”.

وأشار إلى أنه إضافة إلى الاتصالات الأمريكية مع المعارضة المسلحة في أفغانستان فإن واشنطن ترعى سراً تنظيم (داعش) الإرهابي، الذي تم شحذه ضد استقرار شركائنا في آسيا الوسطى، وضد أمن روسيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency