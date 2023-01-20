بمشاركة سورية.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول للنساء المؤثرات

طهران-سانا

بدأت في العاصمة الإيرانية طهران اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الأول للنساء المؤثرات في كل المجالات.

وتشارك في المؤتمر الدكتورة بثينة شعبان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية، ممثلة للسيدة الأولى للجمهورية العربية السورية أسماء الأسد، وذلك على رأس وفد من السيدات السوريات بدعوة من الدكتورة جميلة سادات علم الهدى عقيلة الرئيس الإيراني.

كما تشارك في المؤتمر المئات من السيدات الناشطات والمؤثرات في كل المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والعلمية والتكنولوجية من نحو 90 دولة، إضافة إلى 17 مشاركة على مستوى السيدات الأول من مختلف الدول الآسيوية والأوروبية والأميركية.

وسيعقد المؤتمر على ثلاثة مستويات، وهي “الشخصيات الثقافية” و”العلمية والمشهورة” و”الوزيرات والسيدات الأول”، ويهدف إلى تنمية قدرات النخب النسائية المؤثرة على المستويين الوطني والدولي، وتشبيك المساعي المشتركة لدعم المرأة وتطورها في إيران والعالم، وتعزيز التواصل بين النساء الفاعلات من مختلف الدول والقارات، للارتقاء بوضع المرأة ودورها والاهتمام بشؤونها في مختلف المجالات.

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