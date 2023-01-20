إخماد حريق في سوق العمران بحلب

حلب-سانا

أخمد فوج الإطفاء وعناصر الدفاع المدني في محافظة حلب حريقا اندلع مساء اليوم في سوق العمران بالمدينة واقتصرت الأضرار على المادية.

وأوضح قائد فوج إطفاء حلب العميد محسن الكناني في تصريح لمراسل سانا أنه “تم إخماد الحريق الذي اندلع جراء انفجار في مولدة كهرباء للأمبيرات كانت متوضعة على سطح أحد أبنية سوق العمران بحي الموغامبو في المدينة”، مشيراً إلى أن الاضرار اقتصرت على الماديات فقط.

بدوره أفاد مصدر في قيادة شرطة المحافظة بأن الشرطة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

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