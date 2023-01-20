نشاطات ثقافية متنوعة في صافيتا

طرطوس-سانا

نظم منتدى صافيتا الأدبي في صالة المركز الثقافي بصافيتا لقاء أدبياً قدم فيه تجارب متنوعة لمجموعة من المواهب بمجالات عدة من الأدب والرسم الموسيقا والغناء.

وافتتح المنتدى الذي أقيم في صالة المركز الثقافي بصافيتا كل من الموهبتين شهد ورند زيزفون، حيث قدمتا مجموعة من الأغاني، ومنها (أطفالنا بجنة عدن) المهداة لأرواح أصدقائهم الشهداء في مدرسة عكرمة بحمص وإلى جميع شهداء سورية.

وألقت الشاعرة فهيمة يوسف ثلاث قصائد من الشعر المحكي تتناول مواضيع وجدانية وحياتية حملت عناوين (صراع بين العقل والقلب) و(من المهد إلى اللحد) و(الضيعة المنسية).

وفي مجال الرسم عرضت كل من الطفلتين ليان ولارا غياث غانم 12 لوحة بألوان زيتية وخشبية تناولت مواضيع مختلفة.

وقرأت الكاتبة الشابة رؤى إبراهيم مقالين مجازين الأول بعنوان (امرأة وحيدة في المنزل) والثاني بعنوان (كابوس المرأة الفاجرة).

وعزفت اليافعة نايا عبيد ثلاث معزوفات موسيقية على آلة الكمان، في حين ألقى الشاعر علام عبد الهادي قصائد عدة من شعر التفعيلة والنثر حملت عناوين (الزقوم) و(سرك) وغيرها من النصوص.

وأوضحت مديرة المنتدى الكاتبة الروائية والباحثة الاجتماعية نها المودي في تصريح لمراسلة سانا أن نشاطات المنتدى متعددة ومتنوعة، ويعمل خلالها على استقطاب المواهب من مختلف الأجيال وبالمجالات كافة الأدبية والثقافية والفنية.

هيبه سليمان

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