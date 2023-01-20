الأمم المتحدة تطالب سلطات الاحتلال الالتزام بالقرارات الدولية لضمان حق الفلسطينيين في التعليم

القدس المحتلة-سانا

دعت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة لضمان حق الفلسطينيين في التعليم.

ولفتت هاستينغز في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية في (تويتر) مساء اليوم وفق وكالة وفا إلى أن سلطات الاحتلال أمرت بهدم مدرسة خشم الكرم في مدينة الخليل بالضفة الغربية التي بنيت بتمويل من المانحين وتخدم 47 طفلاً، لافتة إلى أن الأمم المتحدة تطالب الاحتلال بتنفيذ التزاماته الدولية لضمان حق الفلسطينيين في الوصول الآمن إلى التعليم.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت أمراً أمس بهدم مدرسة خشم الكرم البالغة مساحتها 140 متراً والتي بنيت بتمويل من الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

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