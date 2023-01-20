خروقات جديدة لقوى العدوان السعودي في الحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 81 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق بالحديدة قوله في بيان اليوم: “إن من بين الخروقات غارة للطيران التجسسي على حيس، و15 خرقاً بالمدفعية، و51 خرقاً بالأعيرة النارية”.

ورغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية عام 2018 إلا أن قوى النظام السعودي ومرتزقته يواصلون بشكل مستمر انتهاك هذا الاتفاق.

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