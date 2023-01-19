المعهد العالي للغات بجامعة دمشق يحدد موعد الاختبار الوطني للغات

دمشق-سانا

حدد المعهد العالي للغات بجامعة دمشق يوم الإثنين 13-2-2023 الساعة العاشرة صباحاً، موعداً لإجراء الاختبار الوطني للغات.

وأشار المعهد في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن التسجيل للاختبار شخصياً في مبنى المعهد، يبدأ اعتباراً من يوم الإثنين 30-1-2023، ولغاية يوم الأربعاء 8-2-2023، من الساعة التاسعة صباحاً، ولغاية الساعة الواحدة ظهراً.

ويجري المعهد الذي أحدث عام 1995 اختبارات دورية في اللغة الأجنبية، للقيد في درجتي الماجستير والدكتوراه، واختبارات لغة لأعضاء الهيئة التعليمية، إضافة إلى اختبارات لغة خاصة بالتوظيف في مؤسسات الدولة.

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