SCS-NET

المعهد العالي للغات بجامعة دمشق يحدد موعد الاختبار الوطني للغات

2023-01-19

دمشق-سانا

حدد المعهد العالي للغات بجامعة دمشق يوم الإثنين 13-2-2023 الساعة العاشرة صباحاً، موعداً لإجراء الاختبار الوطني للغات.

وأشار المعهد في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن التسجيل للاختبار شخصياً في مبنى المعهد، يبدأ اعتباراً من يوم الإثنين 30-1-2023، ولغاية يوم الأربعاء 8-2-2023، من الساعة التاسعة صباحاً، ولغاية الساعة الواحدة ظهراً.

ويجري المعهد الذي أحدث عام 1995 اختبارات دورية في اللغة الأجنبية، للقيد في درجتي الماجستير والدكتوراه، واختبارات لغة لأعضاء الهيئة التعليمية، إضافة إلى اختبارات لغة خاصة بالتوظيف في مؤسسات الدولة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

المعهد العالي للغات بجامعة دمشق يصدر نتائج امتحان اللغة الأجنبية للقيد بالماجستير

دمشق-سانا أصدر المعهد العالي للغات في جامعة دمشق اليوم نتائج امتحان اللغة الأجنبية

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved