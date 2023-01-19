تسع دول أوروبية تتعهد بتقديم دعم عسكري غير مسبوق للنظام الأوكراني

لندن-سانا

تعهدت تسع دول أوروبية بينها بريطانيا وبولندا بتقديم دعم عسكري غير مسبوق للنظام الأوكراني، يتضمن دبابات ومدفعية ثقيلة ودفاعات جوية.

ونقلت وكالة رويترز عن وزراء دفاع بريطانيا وإستونيا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا وممثلين من الدنمارك والتشيك وهولندا وسلوفاكيا قولهم في بيان مشترك نشر على موقع الحكومة البريطانية عقب اجتماعهم في إستونيا: “نلتزم بالسعي الجماعي لتقديم حزمة غير مسبوقة من التبرعات، بما في ذلك دبابات ومدفعية ثقيلة وأنظمة دفاع جوي وذخيرة ومركبات مشاة قتالية لصالح وزارة الدفاع الأوكرانية”.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن بلاده تعتزم إرسال 600 صاروخ بريمستون إلى أوكرانيا، فيما أعلن وزير دفاع الدنمارك جاكوب ايليمان ينسن أن بلاده ستمنح الجيش الأوكراني 19 مدفعاً من طراز سيزر بعيد المدى فرنسي الصنع.

وفي رده على الخطوات العدائية الأوروبية قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: إن “إمدادات الأسلحة الجديدة من دول مثل بريطانيا وبولندا لن تغير الوضع على الأرض، ولن تودي إلا إلى مزيد من المشاكل لأوكرانيا”.

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