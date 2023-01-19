أنشطة منوعة في ختام مهرجان فرح الطفولة بحمص

حمص-سانا

اختتم مهرجان فرح الطفولة أنشطته وفعالياته التي استمرت على مدى ستة أيام، بعرض فيلم “روز غيم رونغ” في مديرية ثقافة حمص، بحضور مئات الأطفال واليافعين.

كما شارك عشرات الأطفال بتشكيل وتلوين العديد من الأشكال والمجسمات بإشراف فريق مهارات الحياة الذي عمل على مدى أيام المهرجان في تنظيم هذه الفعاليات والمسابقات.

وقدم فريق جمعية “بابل” التابعة للشؤون الاجتماعية أنشطة ترفيهية وحركية تفاعلية مع الأطفال وخاصة ذوي الإعاقة لدمجهم مع أقرانهم وتبادل الفرح والمتعة.

وكان المهرجان استقطب خلال أيامه المتزامنة مع العطلة الانتصافية مئات الأطفال واليافعين من خلال ورشات رسم وتلوين وأشغال يدوية ومسابقات وعروض مسرحية وسينمائية وتراثية وترفيهية حظيت بإعجاب شباب المستقبل وحققت السعادة لهم ولذويهم.

مدير ثقافة حمص حسان لباد وصف في تصريح لمراسلة سانا المهرجان بالرائع والمشجع لتكرار مثل هذه الفعاليات التي جذبت عدداً كبيراً من الأطفال، وجعلتهم يندمجون باللون والموسيقا والحركة مع رفاقهم.

من جهتها، لفتت رئيسة فريق مهارات الحياة صبا وسوف إلى أن المهرجان الذي نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع مديرية ثقافة الطفل كان شاملاً ومنوعاً هذا العام، حيث تزايدت أعداد الأطفال المشاركين فيه عن المهرجانات السابقة، وهو دليل على نجاحه والإصرار على تكراره إسعاداً للأطفال.

حنان سويد

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