الدفاع الروسية: أحدث غواصة صاروخية نووية تنتقل إلى الأسطول الشمالي

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الغواصة “جنرال سوفوروف” الحاملة للصواريخ النووية الاستراتيجية أنهت انتقالها من البحر الأبيض في الشمال إلى بحر بارنتس، حيث وصلت إلى الرصيف في القاعدة الرئيسية للأسطول الشمالي في سيفيرومورسك.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن طاقم الغواصة سيخضع في الأسطول الشمالي لدورة تدريب قتالية، وبعد الانتهاء من الدورة ستبحر السفينة إلى قاعدتها الدائمة في أسطول المحيط الهادئ.

وأشارت إلى أنه تم بناء غواصة الصواريخ النووية الاستراتيجية “جنرال سوفوروف” في مجمع سيفماش لبناء الغواصات النووية في مدينة سيفرودوينسك بمنطقة أرخانغلسك، وهي تنتمي إلى الجيل الرابع للغواصات النووية والمجهزة بأسلحة صاروخية وطوربيدات حديثة وتقنيات رادارية وصوتية وأنظمة ملاحة تتميز بانخفاض مستوى الضجيج، وانعدام مستوى الأصوات تقريباً، فيما السلاح الرئيسي لها هو صواريخ بولافا الباليستية العابرة للقارات.

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