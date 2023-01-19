نوفاك يتوقع تنامي الطلب على مشروع غاز (قوة سيبيريا 2)

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن مشروع (قوة سيبيريا 2) لتوريد الغاز من روسيا عبر منغوليا إلى الصين سيكون واعدا للغاية، وسيتزايد الطلب عليه بشكل كبير.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن نوفاك قوله في مؤتمر صحفي اليوم: “نحن بالتأكيد نعتبر هذا المشروع رئيسيا في إطار تطوير التعاون مع شركائنا في الصين”.

ورداً على سؤال حول إمكانية ضخ الغاز من حقول إقليم كراسنويارسك ومنطقة إيركوتسك عبر أنابيب (قوة سيبيريا 2) أشار نائب رئيس الوزراء إلى أنه ينبغي استخدام الحقول في شرق سيبيريا بشكل شامل للسوق المحلية، ولأغراض إمكانية ملء البنية التحتية لأنابيب الغاز.

من جهة ثانية، قال نوفاك: إن تحالف (أوبك بلس) لا يناقش إمكانية خفض إنتاج النفط في روسيا، وسيناقش الوضع العام في السوق في شباط المقبل.

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