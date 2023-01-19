طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء باردة ليلاً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، أما ليلاً فيستمر بارداً، ويحذر من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر، ومن حدوث الصقيع في المناطق الجبلية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق 15 / 4 المنطقة الجنوبية 16 / 6 المرتفعات الجبلية 9 / صفر المنطقة الوسطى 15 / 5 المنطقة الساحلية 20 / 11 المنطقة الشمالية 12 / 4 منطقة الجزيرة 16 /5 المنطقة الشرقية 15 /6 منطقة البادية 14 / 4

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