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صدور نتائج مفاضلة الماجستير بجامعة حماة للتعليم العام والموازي

2023-01-19

حماة-سانا

أصدرت جامعة حماة نتائج مفاضلة الدراسات العليا “الماجستير” وفق نظام التعليم العام والموازي في كليات الطب البيطري والاقتصاد والآداب للعام الدراسي 2022-2023.

وأوضح رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الرزاق السالم في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه تم تخصيص 2 بالمئة من مقاعد الناجحين لذوي الشهداء وفق التعليم العام، مبيناً أنه يمكن الاطلاع على الأسماء في المفاضلة من خلال لوحة الإعلانات في مبنى رئاسة الجامعة أو عبر موقعها على الإنترنت.

ويتم تقديم طلبات الطلاب المقبولين في المفاضلة المذكورة اعتباراً من يوم الأحد المقبل، ولغاية الـ9 من شهر شباط المقبل.

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