عباس: مشفى المجتهد قدم نحو مليوني خدمة و5 أبحاث طبية نشرت بمجلات محكمة دولياً

دمشق-سانا

وصل عدد الخدمات الطبية التي قدمتها الهيئة العامة لمشفى دمشق “المجتهد” إلى 1926670 خدمة منها 185 ألف خدمة إسعافية خلال العام الماضي، حسب مدير الهيئة الدكتور أحمد عباس.

وبلغ مجموع مرضى المشفى وفق ما أوضحه الدكتور عباس في تصريح لمراسلة سانا 357313 مريضاً ومراجعي العيادات الخارجية 171827 مريضاً، فيما راجع قسم الإسعاف 185486 مريضاً تم قبول 25154 منهم في المشفى.

وبين الدكتور عباس أن الخدمات المقدمة للمرضى تضمنت 11520 عملية جراحية و14742 جلسة معالجة فيزيائية و7674 جلسة غسيل كلية، إضافة إلى 14802 صورة مرنان مغناطيسي و12663 صورة طبقي محوري و73425 صورة إيكو.

ووصل عدد التحاليل المخبرية المقدمة وفق الدكتور عباس إلى 992100 تحليل، إضافة إلى صرف أدوية بيولوجية مجانا لأكثر من 2000 مريض.

وبين الدكتور عباس أن كوادر المشفى خلال العام الماضي نجحت بإجراء 11 عملاً جراحياً نوعياً، وإعداد دراسات بحثية لـ 4 حالات سريرية نادرة، وقدمت 5 أبحاث علمية تم نشرها بمجلات طبية متخصصة محكمة دولياً.

راما رشيدي

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