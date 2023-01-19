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ضبط مستودع يحتوي مواد غذائية منتهية الصلاحية في السويداء

2023-01-19

السويداء-سانا

ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء اليوم مستودعاً يحتوي مواد غذائية ومقبلات أطفال منتهية الصلاحية، ونظمت الضبط اللازم بصاحبه مع إحالته للقضاء المختص لاتخاذ الاجراءات اللازمة أصولاً.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء علاء مهنا في تصريح لمراسل سانا أنه تمت مصادرة المواد المضبوطة وحجزها في مستودع المديرية لاتلافها أصولاً، داعياً التجار للالتزام بعدم التعامل بالمواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وبين مهنا أنه تم أيضاً تنظيم عدة ضبوط نتيجة التصرف غير المشروع بمادة الخبز التمويني من قبل معتمدي خبز، وعدم الإعلان عن الأسعار في بعض المحال التجارية، لافتاً إلى الاستمرار بتسيير الدوريات في الأسواق وتلقي الشكاوى الهاتفية والخطية ومعالجتها.

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك نظمت منذ بداية العام الحالي 58 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات مخالفة في مختلف مناطق السويداء.

عمر الطويل

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