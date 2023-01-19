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الشرق تطرح منتجات جديدة بأسعار منافسة بـ (صنع في سورية)
دمشق-سانا طرحت شركة الشرق العامة للألبسة الداخلية مجموعة من منتجاتها الجديدة في مهرجان التسوق الشهري …
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|الخارجية: الولايات المتحدة التي تقدّم مثل هذه المشاريع بحجة مكافحة التضليل الإعلامي وتعزيز حقوق الإنسان هي أكثر من مارس ويمارس التضليل الإعلامي كما حصل في العراق وليبيا ودول أخرى وصولاً للحرب الإرهابية على سورية وهي أكثر من انتهك وينتهك حقوق الإنسان في العالم
دمشق-سانا طرحت شركة الشرق العامة للألبسة الداخلية مجموعة من منتجاتها الجديدة في مهرجان التسوق الشهري …